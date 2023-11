Reklama

Po 11 latach przerwy w końcu powraca "Big Brother"! Wiadomo już, że reality show na ekranach naszych telewizorów obejrzymy wiosną, a także że program poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Znane są już daty pierwszego odcinka, a także finału! Kiedy i gdzie obejrzymy program? Odpowiedź poniżej!

Big Brother - kiedy?

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl pierwszy odcinek "Big Brothera" zaplanowany jest na niedzielę, 17 marca, godzinę 20. Program będzie emitowany codziennie od poniedziałku do piątku przez godzinę. Wyjątkowo pierwszy odcinek, w którym poznamy piętnastu uczestników potrwa dwie godziny. "Big Brother" powróci jednak nie do stacji TVN, a do stacji TVN7. Codziennie o 23:15 zostanie wyemitowany również specjalny odcinek "Big Brother Extra".

Siódemka szykuje również łączenia na żywo z Domem Wielkiego Brata. W dni powszednie o godz. 9.50, 13.35 i 16.40. Według portalu ma to zwiększyć interakcję widzów z uczestnikami, którzy to finalnie wybiorą zwycięzcę programu. Odcinki z Agnieszką Woźniak-Starak podczas, których bohaterowie będą eliminować siebie nawzajem zaplanowane są na każdą niedzielę na godz. 20.

Jesteśmy właśnie na etapie castingów. Zainteresowanie programem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - do tej pory otrzymaliśmy 12 tysięcy zgłoszeń. Od czasu pierwszej edycji minęło 18 lat, wracamy więc do kultowego formatu, wiele się jednak przez ten czas zmieniło - wyjaśnia Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa kanałów TVN i TVN7.

Uczestnicy zamieszkają w domu na zewnątrz, poza studiem stacji. W każdym tygodniu czekają na nich nowe zadania, które zaliczać będzie Wielki Brat. Finaliści w domu spędzą 98 dni. Finał zaplanowany jest na 16 czerwca. Będziecie oglądać?

Program poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak

Finaliści spędzą w domu 98 dni

