Kamil Kuroczko nie zatańczy już w "Tańcu z Gwiazdami"? W miniony piątek tancerz wraz z Joanną Opozdą pożegnał się z programem. Zdaniem widzów to właśnie oni najsłabiej poradzili sobie z zatańczeniem quickstepa. W niedzielę Kamil Kuroczko postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami po odpadnięciu z programu. Niektórzy mogą być bardzo zawiedzeni tym co napisał Kamil. Uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zakomunikował, że prawdopodobnie to była ostatnia edycja show, w której zatańczył. Podkreślił też, że bardzo zżył się z Joanną Opozdą, z którą trenował. To właśnie ona była mu najbliższą partnerką, z którą przyszło mu zatańczyć we wszystkich edycjach:

To była dla mnie najlepsza edycja. To, że mogłem tańczyć z Asią, to była dla mnie ogromna przyjemność, mimo że ten czas był dla mnie wyjątkowo trudny. Asia była dla mnie najbliższą partnerką, do tej pory nie przybliżyłem się do żadnej z nich tak bardzo. Moim głównym zadaniem poza nauczaniem tańca, było wspieranie z pozoru twardej i zimnej, a tak naprawdę przestraszonej, łagodnej i wspaniałej kobiety. Odwzajemniona wdzięczność i wsparcie z jej strony wykiełkowało sympatią, którą siebie darzymy.

Kamil Kuroczko podkreślił, że bardzo ciężko było im pogodzić obowiązki aktorki z treningami do "Tańca z Gwiazdami". Asia Opozda na stałe gra w serialu "Pierwsza miłość", którego akcja dzieje się we Wrocławiu, treningi natomiast odbywają się w Warszawie. Para miała mało czasu na przygotowania, a we znaki często dawało się zmęczenie:

Najtrudniejszym elementem tej całej układanki były obowiązki Asi. Przez to, że jest aktorką, która w 100% poświęca się swojej pasji, miała ograniczony czas na odpoczynek, a i on kurczył się z każdym tygodniem. Potem coraz słabszy organizm dawał znać na sali treningowej, że jest jej bardzo ciężko, ale pomimo wszystko nie zostawiła Was przed ekranami PM i TZG. Z mojej strony cieszę się, że mogłem pokazać Wam, że Asia w miarę normalnych warunkach, (kiedy mogła się skupić tylko na treningach) udowodniła, że potrafi i pięknie zatańczyć i zagrać. Będę wspominał nasze Tango bardzo długo.

Na koniec wpisu tancerz poinformował, że prawdopodobnie była to jego ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami", w której mogliśmy go oglądać:

W związku z nadchodzącymi planami, musze powiedzieć, że prawdopodobnie była to moja ostatnia edycja Tańca z Gwiazdami. Nie przeszło by mi to przez gardło na wizji, bo zbyt dużo dla mnie znaczą ludzie, którzy tam pracują…Ciężko mi nawet pomyśleć o tym, że za pół roku mogę nie być częścią tego wspaniałego show.

Żałujecie? Chcielibyście zobaczyć jeszcze Kamila Kuroczko w show?

