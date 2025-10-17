Krystian Plak i Kaja Tokarska zgłosili się do udziału w eksperymencie, w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają jednak wątpliwości, że ich małżeństwo nie przetrwa po programie. Ostatni post uczestniczki show tylko podsycił plotki.

Problemy w związku Krystiana i Kai ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Krystian Plak i Kaja Tokarska wzięli udział w jedenastej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mimo, że podczas ślubu i wesela Kaja i Krystian pokazali się jako otwarta i zgrana para, szybko okazało się, że nie wszystko układa się idealnie. Już w trakcie podróży poślubnej pojawiły się pierwsze różnice i choć na razie to drobnostki, napięcie między nimi zaczęło narastać.

Nie spędzamy czasu podobnie. Ja chciałbym osobę, która mnie pcha do przodu, która mnie napędza. Kompletnie mi na tym nie zależy, żeby obrazić ją w jakiś sposób, ale jeśli będę miał coś więcej do powiedzenia, to powiem. Takich sytuacji się nie uniknie. Każdy ma swoje nerwy na wodzy, tak to ujmę i zakończę powiedział Krystian.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krystian i Kaja rozstali się?

Po emisji siódmego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" media społecznościowe zalała fala komentarzy dotyczących Kai i Krystiana. Coraz więcej widzów wyraża przekonanie, że para nie jest dobrze dopasowana. Kaja, dotąd raczej powściągliwa w sieci, postanowiła przerwać milczenie. W swoim najnowszym wpisie podzieliła się osobistym wyznaniem o problemach zdrowotnych. Jak przyznała, w tym trudnym czasie największym wsparciem są dla niej... ukochane czworonogi.

Soniulka się mną opiekuje, kiedy ja choruję napisała pod zdjęciem z pupilem.

Czy mąż nie wspiera Kai w chorobie? A może nie są już małżeństwem?

Kaja i Krystian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" fot. screen

