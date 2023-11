Reklama

Piątkowy „Taniec z Gwiazdami” był pełen niespodzianek. O tę największą zadbali jurorzy show. Jeszcze nigdy w historii programu nie zdarzyło się tak, by w jednym odcinku zatańczyli spontanicznie wszyscy, a tak właśnie było w piątek.

Najpierw o szybkie szkolenie z salsy, Iwonę Pavlović poprosił Krzysztof Gojdź.

Jak ja mam zakręcić tymi bioderkami, może ty mi pokażesz – zachęcał Krzysztof.

Chwilę potem fachowych porad z instruktażem na parkiecie Krzysztofowi udzielili Michał Malitowski i Ola Jordan.

Za bardzo rękoma tańczysz, musisz się zanurzyć w jej rytm – tłumaczył Michał.

Finał wieczoru należał jednak do Andrzeja Grabowskiego, który chyba pozazdrościł pozostałym jurorom. Podczas tanecznego pojedynku Popka i Kasi Dziurskiej wraz z ich tanecznymi partnerami, wkroczył śmiało na parkiet, by zatańczyć m.in. z Janją Lesar. Z całą pewnością jednak przede wszystkim świetnie się bawił, dając się porwać skocznym, dyskotekowym rytmom hitu z lat 90. La Bouche „Be My Lover”.

Polsat/WBF

