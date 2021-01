Józef z "Rolnik szuka żony" 7 nadal szuka miłości! Zdradził nam, ile propozycji matrymonialnych otrzymał po programie

Józef to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie rolnik nie znalazł miłości, a jego rozstanie z kandydatkami nie należało do specjalnie miłych. Okazuje się, że Józef nadal szuka partnerki, a jego wpisy pojawiają się na jednej z grup dla fanów programu "Rolnik szuka żony". Zapytaliśmy mężczyznę, czy po programie został zasypany propozycjami od kobiet. Zobaczcie, co nam powiedział, to askakujące wyznanie...

Józef z "Rolnik szuka żony" 7 nadal szuka miłości!

Józef od pierwszych odcinków siódmej edycji "Rolnik szuka żony" stał się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem programu, a to ze względu na śmiałe zachowanie wobec swoich kandydatek. Jednak przygoda rolnika z programem szybko się zakończyła, bo dwie z jego kandydatek same zdecydowały się wyjechać, a Ewie na koniec mężczyzna podziękował.

Niedawno rolnik umieścił swoje zdjęcie na jednym z forów internetowych i zapytany przez Party.pl sam przyznał, że nadal poszukuje partnerki:

To prawda, że nadal poszukuję partnerki, której nie poznałem w programie "Rolnik szuka żony" - wyznaje nam szczerze Józef.

Co ciekawe, rolnik zdradził też, że po zakończeniu emisji wcale nie został zasypany propozycjami matrymonialnymi od kobiet. Wszystkich propozycji zawarcia nowych znajomości było raptem 15!

Nie jest prawdą, że po emisji programu "Rolnik szuka żony" miałbym być zasypany propozycjami nowych znajomości ! Kilka Pan z Polski napisało do mnie listy i kilka osób odnalazło mnie na fb. Łącznie nie było ich więcej jak około 15-tu osób.

Józef poruszył też temat swoich oczekiwań wobec kobiet i dodał, że nie szuka kogoś wyłącznie po to, aby nie być samotnym, ale zależy mu na prawdziwej miłości. Jak sam mówi "chciałbym się zakochać i być kochanym":

Ja szukam miłości chciałbym się zakochać i być kochanym, a takiej osoby w programie "Rolnik szuka żony" jak również po emisji jeszcze nie spotkałem! Jak już napisałem chciałbym się zakochać z wzajemnością, a nie być z kimś dla tego aby nie być sam !!! Wierze w miłość i dla tego ciągle jej szukam!!!

Sądzicie, że rolnikowi uda się znaleźć drugą połówkę?

W programie "Rolnik szuka żony" gospodarstwo Józefa na własne życzenie opuściły dwie kandydatki: Grażyna i Apolonia.

Obecnie rolnik nadal poszukuje miłości. Po zakończeniu emisji siódmej edycji Józef wcale nie został zasypany listami od potencjalnych kandydatek.