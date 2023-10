Krzysztof Ibisz gościł w programie "Demakijaż" Joannę Kurowską i Majkę Jeżowską. Gdy w sieci pojawiło się zdjęcie zapowiadające odcinek z paniami, w sieci zawrzało:

Fani nie poznają Joanny Kurowskiej i Majki Jeżowskiej

Wierni fani Joanny Kurowskiej mogą oglądać ją w nowym serialu "Lulu". Niedawno też pojawiła się w programie "Demakijaż", gdzie wraz z Majką Jeżowską opowiadały o swojej wieloletniej przyjaźni. W sieci pojawiła się ich wspólna fotka. Niedawno pisaliśmy o tym, jak zmieniała się Joanna Kurowska na przestrzeni lat. Jednak na fotce z planu "Demakijażu', gdzie pozuje wraz z Majką Jeżowską i Krzysztofem Ibiszem, fani zupełnie nie poznali obu pań.

fot. Piotr Podlewski/AKPA

Pod adresem Joanny Kurowskiej i Majki Jeżowskiej na Faceboku Polsat Cafe pojawiło się mnóstwo komentarzy od zaskoczonych fanów. Przyznali, że gdyby nie opis, brzmiący: "Joanna Kurowska i Majka Jeżowska będą gościć u Krzysztofa Ibisza w programie "Demakijaż"

", w życiu by nie rozpoznali ich na załączonym zdjęciu:

- Grubo... Pani Kurowskiej nie można rozpoznać, Pani Jeżowska jeszcze ma szansę się opamiętać...

- A która to Jeżowska.

- Jedna i druga nie do rozpoznania

- Gdyby nie wymienione z imienia i nazwiska, to trudno rozpoznać kto. Niestety chirurg plastyk poszalał w obu przypadkach

- Jakbym nie przeczytała, to w życiu bym nie wpadła na to, że to p. Jeżowska

- Jeżowska trochę podobna do Kozidrak, ale jeszcze ze dwie poprawki i już może zastąpić Beatkę

- Szkoda, że żadna nie przypomina wymienionych Pań

- pisali fani.

fot. Piotr Podlewski/AKPA

To nie pierwszy raz, kiedy internauci pozwalają sobie na krytyczną ocenę metamorfozy Joanny Kurowskiej. Aktorka jednak nie zamierza wchodzić w dyskusję z hejterami. Na szczęście zarówno ona jak i Majka Jeżowska mogą liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy nie szczędzą im komplementów. Na niektóre z nich aktorka zdecydowała się nawet odpowiedzieć:

- Bosh, wygląda pani obłędnie. Dieta? Sport? Sex? Miłość? Wszystko naraz?

- Wzięłam się za siebie, ruch, jem połowę i niczym się nie przejmuję. Pozdrawiam - odpowiedziała.

fot. Piotr Podlewski/AKPA