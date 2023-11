Joanna Cesarz, 22-letnia piękność "plus size", wygrała program "Supermodelka Plus Size". Jedną z nagród jest nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych. Zwyciężczyni show Polsatu w rozmowie z Party.pl opowiedziała co zamierza zrobić z wygraną.

Jesteście ciekawi, jak Joanna spożytkuje 50 tysięcy złotych? Zobaczcie koniecznie nasze wideo!

Joanna Cesarz wygrała "Supermodelka Plus Size"!

Na co przeznaczy wygraną?