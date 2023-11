Najstarszy uczetnik 5. edycji "Rolnik szuka żony" - Jan dobrze wie, czego chce. Na przyjazd kandydatek wysprzątał cały dom i przygotował pokoje dla pań. Złorzecząc przy okazji, że to mało męskie zajęcie.

Do czego to podobne żeby chłop na mopie jeździł.

Ale natychmiast dodał.

Owe księżniczki to: Maria, Elżbieta (albo jak mówi sam Elunia), no i ta chyba najbliższa jego sercu - Małgorzata, jak sam przyznaje jego faworytka.

Sama Małgorzata też od początku chyba wiedziała, że Jan jest jej pisany.

To dziwne, ale jak słyszałam pewne słowa, które Jan mówił. Że jeżeli coś ma zdarzyć się w tym programie, ta kobieta mnie odnajdzie. I dziwne to było, ale poczułam, że on do mnie to mówił.