Jakub z "Rolnik szuka żony" został potwornie oszukany przez kobietę! "Fatalna historia"

Jakub w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" szukał miłości swojego życia, po tym jak został okrutnie oszukany przez swoją poprzednią partnerkę. Gwiazdor poprzedniej odsłony hitowego show TVP 1 otworzył się w wywiadzie z serwisem pomponik.pl. Co zdradził?

Jakub z "Rolnik szuka żony" oszukany przez kobietę

W programie "Rolnik szuka żony" Jakubowi udało stworzyć się szczęśliwy związek z Anną. Para świetnie dogadywała się na wizji, następnie rolnik poznał syna kobiety, razem przez kilka miesięcy tworzyli bardzo udany związek. Niestety, czas pokazał, że nie są sobie przeznaczeni - różnica charakterów zrobiła swoje i para rozstała się, na szczęście w przyjacielskiej atmosferze. Okazuje się, że to nie jedyny miłosny zawód w życiu Jakuba. W rozmowie z Pomponikiem rolnik zdradził, że przed udziałem w show był przez dwa lata samotny. Zraził się do związków i kobiet, kiedy oszukała go wieloletnia partnerka:

Fatalna historia... Miałem dziewczynę. Byliśmy razem przez prawie pięć lat, ale przypadkiem odkryłem, że ona jest jednocześnie dziewczyną mojego serdecznego kolegi ze studiów. Obaj byliśmy w szoku, a miesiąc później okazało się, że ona bierze ślub. Z innym! Po tym incydencie miałem dość kobiet - powiedział Jakub.

Kuba jest więc wyczulony na wszelkie kłamstwa, oszustwa i intrygi. Z nieuczciwymi kobietami znów miał do czynienia na planie show:

Pisały i dzwoniły też dziewczyny, które chciały ominąć producentów programu i proponowały mi spotkanie poza kamerami. Były też takie, które zgłosiły się do programu i próbowały ustalić ze mną wcześniej, że wybiorę je na wizji. [...] Nie mógłbym tak postąpić, nie tylko ze względu na umowę z produkcją programu. Nie lubię takich akcji - zaznaczył jasno Jakub.

Brawa!

Jakub przez kilka miesięcy tworzył udany związek z piękną Anną!

Ania i Jakub z Rolnik szuka żony

Zdobył sporą popularność na planie "Rolnik szuka żony".