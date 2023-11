1 z 8

Jak wyglądali kiedyś uczestnicy "Love Island. Wyspa miłości"?

Sylwia Madeńska to najstarsza uczestniczka polskiej wersji programu "Love Island". 27-latka zgłosiła się do show Polsatu, ponieważ marzy o znalezieniu wielkiej miłości. Oprócz tego Sylwia chciała też przeżyć niezapomnianą przygodę. Po burzliwym rozstaniu, do którego doszło 1,5 roku temu, nie jest jej jednak łatwo zaufać facetom...

Czym na co dzień zajmuje się Madeńska? Sylwia jest tancerką oraz instruktorką fitnessu. Na jej Instagramie można podejrzeć stare zdjęcia, na których gwiazda show Polsatu chwali się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Dzięki temu możemy też podejrzeć, jak wyglądała w przeszłości. Bardzo się zmieniła?