Już we wrześniu na antenę TVP1 wraca uwielbiany przez widzów program "Rolnik szuka żony". To kolejna, 6. już edycja popularnego show. Wtedy też poznamy pięciu rolników, którzy otrzymali największą ilość listów od zainteresowanych nimi kobiet. Spośród nich bohaterowie wyłonili swoje ulubienice, które chcą poznać bliżej. Niektóre z nich to prawdziwe piękności! Wygląda na to, że rolnicy będą mieli twardy orzech do zgryzienia... Zobaczcie sami!

