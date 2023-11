Mateusz Borkowski, znany bardziej jako Big Boy, do tej pory nie miał szczęścia w miłości. Nawet spektakularna metamorfoza, którą przeszedł, nie zapewniła mu powodzenia u płci przeciwnej. Teraz wszystko się zmieniło. Big Boy nie ukrywa już, że jest szczęśliwie zakochany. Niedawno celebryta dojrzał do tego, aby pokazać światu swoją wybrankę. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym czule przytula się z Sandrą.

Okazuje się, że 26-latka wcześniej była partnerką znanego youtubera, Dawida Fazowskiego. Gdy przestała pojawiać się w jego filmikach, Mateusz uznał, że napisze do niej, aby spytać, co się stało.

Mati napisał do mnie i szybko okazało się, że bardzo dobrze się dogadujemy. Potem zaprosił mnie na weekend do Zakopanego i choć miałam trochę wątpliwości, to zgodziłam się - zdradza Sandra.