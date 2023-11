Jagoda i Karol to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik Karol początkowo do swojego domu zaprosił Justynę, Anię i Sarę i choć wydawało się, że to z Sarą ułoży sobie życie, rolnik ostatecznie nie wybrał żadnej z kandydatek, a po ich wyjeździe z gospodarstwa odezwał się do Jagody, która również napisała do niego list. I wtedy wszystko potoczyło się momentalnie - Jagoda przyjechała do Karola, poznała jego bliskich, zdobyła uznanie jego mamy, a teraz jest dziewczyną rolnika, z którą Karol planuje przyszłość.

Ostatnio para pojawiła się razem w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", na którym nie zabrakło też ekipy Party.pl. Zapytaliśmy Karola, czy wspólnie z Jagodą planują teraz karierę medialną! Co nam odpowiedział? Zobacz!

Jagoda i Karol planują wspólną przyszłość