Jadwiga z "Sanatorium miłości" w kolejnym programie TVP! W show pojawi się również Halinka? Zobaczcie zdjęcie z planu

Świetna wiadomość dla fanów "Sanatorium miłości"! Okazuje się, że już wkrótce część uczestników trzeciej edycji programu wystąpi w kolejnym hicie TVP. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu show w którym zobaczymy m.in. Jadwigę. Kto jeszcze zgodził się na udział w programie? Czy obok Jadwigi zobaczymy również najpopularniejszą bohaterkę "Sanatorium miłości 3", czyli Halinkę? Zobaczcie!

Uczestnicy "Sanatorium miłości" w kolejnym show TVP

Wielki finał trzeciego sezonu "Sanatorium miłości" już za nami. W ostatniej edycji hitu o poszukujących miłości seniorach poznaliśmy Halinę, Jadwigę, Teresę, Krystynę, Annę, Janinę, Wiesława, Edwarda, Zbigniewa, Zdzisława, Andrzeja i Władysława. Wydaje się, że największą sympatią cieszyła się pani Halinka, która skradła serca widzów. Chociaż Halina w programie nie znalazła miłości to wszystko wskazywało na to, że zdobyła coś równie cennego- prawdziwą przyjaźń. Uczestniczka "Sanatorium miłości" zaprzyjaźniła się ze swoją współlokatorką, Jadwigą. Panie zapewniały, że po programie będą kontynuować swoją znajomość i z pewnością będą utrzymywać ze sobą kontakt- niestety, ostatnio okazało się, że tak się nie stało. Ale czy teraz Halinka i Jadwiga spotkały się na planie kolejnego programu TVP? Wszystko wskazuje na to, że nie.

W sieci pojawiło się zdjęcie z planu nowego odcinka muzycznego show "Jaka to melodia?" w którym pojawią się Jadwiga, Edward i Krystyna z trzeciej edycji "Sanatorium miłości".

Na długo się nie rozstaliśmy❗😍 Jadwiga, Edward i Krystyna #OdcinekSpecjalny #jakatomelodia 👍🎶 Już w najbliższą sobotę o 17:30 w TVP1- czytamy pod zdjęciem uczestników hitu TVP.

Zobaczcie zdjęcie z planu teleturnieju "Jaka to melodia?" z udziałem Jadwigi, Krystyny i Edwarda z "Sanatorium miłości"! Będziecie oglądać specjalny odcinek programu TVP?

Jadwiga, Edward i Krystyna wzięli udział w specjalnym odcinku "Jaka to melodia?".

