Jacek Jeschke był w szpitalu! Co się stało? Godziny na parkiecie, programy na żywo oraz niekończące się treningi na sali dały Jackowi mocno w kość. Okazuje się, że młody, ambitny i niezwykle przystojny tancerz przesadził z ilością pracy. Niestety odbiło się to na jego zdrowiu. Co dokładnie się wydarzyło? I czy zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Polecamy: Czy to jeszcze zwykłe przemęczenie, czy już nerwica?

Źle się poczułem. To było po lajfie w sobotę. Miałem jechać na turniej, ale go odwołałem, niestety. Jednak zdrowie ważniejsze, co by tu mówić. Zdrowie jest na pierwszym miejscu. Bo bez zdrowia nie ma tańców, nie ma niczego - powiedział Jacek Jeschke w wywiadzie dla Party.pl.

Obejrzyj całą wypowiedź tancerza! Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a Jacek wrócił do formy.

Jacek Jeschke był w szpitalu. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

K.Opaliński

Tancerz obecnie ma się świetnie i dziś zobaczymy go w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

EastNews