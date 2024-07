Jacek Jeschke to bez wątpienia jeden z największych przystojniaków na parkiecie Tańca z Gwiazdami. W poprzedniej edycji podbił serca publiczności wygrywając wraz z Anną Karczmarczyk Kryształową Kulę. W tej edycji tańczy z Ewą Błachnio, ale łączony jest raczej z dwoma tancerkami. Obie również możemy oglądać w tej edycji…

Jeżeli chodzi o Hanię to my tworzymy team, my razem tańczymy i mamy swoje cele - mówi nam Jacek o tancerce Hani Żudziewicz. Tańczy z nią w turniejach, ale nie tak dawno furrorę zrobiły ich wspólne zdjęcia z imprezy...