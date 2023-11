Jakie marzenia ma Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem"? Uczestnika telewizyjnego show fantazjuje o kursie pilotażu, skoku na spadochronie i o nowym środku transportu dla siebie. Celebrytka uwielbia adrenalinę i nic co jest szybkie i niebezpieczne nie jest jej straszne. Jednak do tej pory Iza zawsze marzenia odkładała na bok, aż do... teraz! Zeiske pochwaliła się w sieci nowym zakupem dwóch kółek! Internauci już pytają się, kiedy wspólna podróż. Zobaczcie!

Izabela Zeiske kupiła skuter

Izabela Zeiske z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" cieszy się coraz większą popularnością w sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 95 tysięcy osób. Iza ma trzy razy więcej fanów od swojego syna Joachima, z którym komentuje m.in. "Top Model", "Ukrytą prawdę" czy "Rodzinkę.pl" na antenie TTV.

Izabela często dzieli się z fanami informacjami, co u niej słychać. Teraz wyznała, że zdecydowała się na dość odważny zakup, o którym dawno marzyła. Kupiła sobie dwa kółka!

Spełniajmy, realizujmy swoje marzenia, dążmy do celu, ale nie za wszelką cenę. Jeżeli nie uda się w pełni to chociaż częściowo, bo dodaje to życiu pozytywnych wartości. Od młodości moim marzeniem była szybka jazda na motorze. Jest skuter, namiastka motoru, ale jaka radość. A jakie są Wasze marzenia, dążenia do celu? Jestem ciekawa, już obudziłam wyobrażenie. Cudownego weekendu - napisała Iza w sieci.

Fani zaniepokoili się, że Iza nie ma na sobie kasku! Jednak celebrytka zapewne pozowała tylko do zdjęcia na swoim podwórku, stąd zapomniała o nim. Zeiske dodała, że w przyszłości chciałaby skoczyć na spadochronie i skończyć kurs pilotażu. Niestety w realizacji ostatniego marzenia ograniczają ją środki na koncie.

Zobaczcie nowy skuter Izabeli! Chcielibyście udać się z nią na wspólną przejażdżkę?

