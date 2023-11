Do ćwiczeń namówiła ją... córka. Mączka zdradza, że każe jej regularnie biegać!

Moja córka jest typem sportowca, trenuje siatkówkę 16 godzin w tygodniu i bardzo aktywnie żyje. Bieganie, rower czy basen, to poza celem chudnięcia, nasz wspólny czas, który bardzo sobie cenimy. Tym chętniej podejmuję te wyzwania, choć nie jest łatwo dorównać jej kondycyjne. Co do diety, to wyeliminowałam słodkie napoje, białe pieczywo i mocno ograniczyłam słodycze. W "Big Brotherze" piłam dużo wody, która przed programem nie była moim ulubionym napojem i ten nawyk mi pozostał - zdradza w rozmowie z Party.pl Izabela Mączka.