"Królowe życia" to jeden z najpopularniejszych programów TTV. Wylansował już wiele gwiazd, na czele z Dagmarą Kaźmierską. Widzowie pokochali też Izabelę Macudzińską, która w programie występuje wraz ze swoim ukochanym Patrykiem oraz ich córką, Elizą. Okazuje się, że para w końcu postanowiła zalegalizować swój związek. Ślub Izy i Patryka odbył się w 13 lipca i zgromadził rzeszę ich fanów oraz bliskich. Zobaczcie, kto świętował z nimi ten wyjątkowy dzień!

Izabela i Patryk z programu "Królowe życia" wzięli ślub

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak stanęli na ślubnym kobiercu. Para nie ukrywała przed swoimi fanami faktu, że bierze ślub. Wręcz przeciwnie, oboje ogłosili to na Instagramie. Co ciekawe, na uroczystość do kościoła zaprosili również każdego, kto chciał towarzyszyć im w tym pięknym dniu.

Nasi kochani chcielibyśmy razem z @borowiakpatryk zawiadomić iż już za tydzień w sobotę 13 lipca 2019 ❤️????????powiemy sobie TAK ????nasze drogi połączą się sakramentalną więzią . ????Ze względu na to iż wiele naszych znajomych pytało kiedy i gdzie odbędzie się nasz ślub , będzie nam bardzo miło gościć osoby chcące uczestniczyć w trakcie uroczystości Mszy Świętej. Bliższe informacje, gdzie odbędzie się msza podamy zainteresowanym w wiadomości prywatnej ????❤️❤️❤️ - napisała Iza na swoim Instagramie.

Wśród gości nie zabrakło również przyjaciół Izy i Patryka z programu "Królowe życia". Jednym z nich był Gabriel Seweryn, ekscentryczny projektant. Celebryta pochwalił się nawet na Instagramie wspólną fotką z panną młodą.

Kochani@justuniquebyisabel i @borowiakpatryk wszystkiego dobrego na nowej drodze życia ❤️❤️❤️ Bawimy się do białego rana ???????????? - czytamy pod wspomnianą fotografią.

O czym opowiada program "Królowe życia"?

"Królowe życia" to program rozrywkowy emitowany na antenie TTV. Przedstawia on losy kilku bohaterów, którzy kochają wystawne życie. Wśród nich pojawia się między innymi Dagmara Kaźmierska, Izabela Macudzińska z rodziną oraz Gabriel Seweryn z partnerem. W każdym z odcinków możemy podglądać ich luksusowe życie.

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są już po ślubie!

Panna młoda postawiła na zjawiskową, białą suknię, która podkreśliła jej zgrabną sylwetkę. Wśród gości pojawił się m.in. Gabriel Seweryn z programu "Królowe życia" (na fotografii poniżej)

