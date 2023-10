Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" to jedna z najbardziej lubianych gwiazd tego programu. Fani uwielbiają śledzić jej losy nie tylko w show telewizji TTV, ale również podglądają jej poczynania dzięki Instagramowi. To właśnie tam od czasu do czasu pojawiają się fotografie, na których możemy podziwiać jej przepiękny dom.

Ale my mamy teraz prawdziwą gratkę dla wszystkich fanów Izabeli Zeiske! Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z przesympatyczną uczestniczką programu "Gogglebox" i specjalnie dla nas, Iza zrobiła tour po swoim domu! Pokazała nam wszystkie piękne wnętrza, które z pewnością zrobią na Was ogromne wrażenie. Ten klimat jest niesamowity, a sypialnia to prawdziwe cudo.

