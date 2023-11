Czy to możliwe, że jedna z uczestniczek najnowszej edycji "Big Brothera" w tajemnicy przed widzami spotkała się ze swoją rodziną?! Reality-show od samego początku wzbudza sporo emocji. Tym razem fani, którzy na żywo śledzili to, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, byli świadkami, jak Iza wychodzi do lekarza. Po chwili usłyszeli dość dziwną rozmowę... Uczestniczka progamu nie miała wyciszonego mikroportu, dzięki czemu na antenie było słychać, co niektórzy interpretują jako przywitanie... z dzieckiem?

Co dokładnie wydarzyło się w domu Wielkiego Brata i jak całą sytuację tłumaczą producenci show?

Wpadka w programie Big Brother?

Internauci nie ukrywali oburzenia, kiedy na antenie usłyszeli dość dziwną rozmowę Izy podczas wizyty u lekarza. Co ciekawe, Iza nie ukrywała zaskoczenia kiedy dowiedziała się, że musi spotkać się z specjalistą. Wtedy powiedziała do wszystkich "Ale ja nie jestem chyba chora".

Co chwilę później usłyszeli widzowie?

Cześć. Mam głupie zadanie, dlatego to noszę. Cześć kochanie, dzień dobry. Boże, jak się cieszę, że Was widzę. Ja myślałam, że mnie wkręcają, że mam tu przyjść - mówiła Iza, która nie miała wyłączonego mikroportu.

W sieci pojawiło się nagranie, a niektórzy fani programu są pewni, że Iza poza kamerami spotkała się z rodziną. Internauci krytykują to co wydarzyło się w domu Wielkiego Brata.

- JESTEM ZNIESMACZONA I ZAWIEDZIONA !!!

-Dlaczego rodziny bliskich wchodzą do domu Wielkiego Brata i ich odwiedzają A w telewizji nawet nie pokazujące tego ? - fani pisali na Facebooku.

A jak tajemniczą rozmowę Izy, którą słyszeli widzowie, tłumaczą producenci programu? Produkcja odniosła się do zarzutów w "Big Borther Nocą".

Prowadzący Filip Chajzer tłumaczył, że Iza naprawdę była u lekarza, ponieważ jest chora. Prowadzący zapewniał, że na nagraniu nie słychać głosu dziecka a jęknięcie samej uczestniczki, która ma problemy z gardłem. Iza, jak i pozostali uczestnicy już wcześniej poznali lekarzy stąd tak miłe i serdeczne powitanie Izy ze specjalistą.

Tłumaczenia producentów nie przekonały jednak części internautów. A Was?

Czy Iza spotkała się z rodziną?