A będą też prowokacje, takie jak w umieszczonym na Instagramie filmie, na którym „okadzałaś waginę”?

Ale to nie była żadna prowokacja! W Stanach od razu wszyscy wiedzieli, że ten film to żart, nie rozumiem, jak ktoś mógł to odebrać jako „instruktaż”. W Polsce ludzie muszą zrozumieć, że jestem komikiem.

Innym razem powiększałaś sobie piersi za pomocą skarpetek. To też był tylko żart?

Uznałam, że to było śmieszne. Lubię na Instagramie pokazywać się bez makijażu, chcę złamać tę tak zwaną magię Hollywood. Jestem zupełnie wyluzowaną dziewczyną, mam wariackie pomysły. Mam też kompleksy, jak każda baba, wiem, ile stresu kosztuje kobiety to, by zawsze dobrze wyglądać, dlatego staram się zdradzać, jak to wszystko wygląda za kulisami, i dzielić się poradami. Do niektórych ról muszę sobie optycznie powiększyć biust, a na to są proste metody. Lubię się nabijać z siebie i tym rozbawiać innych. Na szczęście obserwuję, że w Hollywood jest teraz modny powrót do naturalności.