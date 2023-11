Ostatni odcinek "Sanatorium miłości" już za nami! 31 marca Telewizyjna Jedynka wyemitowała finałową odsłonę pierwszej edycji show o poszukujących miłości osobach w wieku 60+. Jak już wiemy, program prowadzony przez Martę Manowską połączył Małgosię i Marka, którzy przed kamerami przyznali, że są parą. W ostatnim odcinku wszyscy uczestnicy wspominali swój udział w show, ale najwieksze emocje wywołał chyba Ryszard, którego zachowanie podzieliło internautów. Co wydarzyło się w finale i jak komentowali to fani "Sanatorium miłości"?

Ryszard od samego początku wzbudzał mieszane uczucia wśród pozostałych uczestników programu. Mężczyzna głośno krytykował swoich kolegów i koleżanki z "Sanatorium" i mówił, że źle się czuje w ich towarzystwie. Fani początkowo byli oburzeni zachowaniem Ryszarda, ale z czasem w sieci pojawiało się coraz więcej pozytywnych komentarzy na jego temat. W ostatniej odsłonie programu Ryszard jak zwykle pokazał, że nie zamierza się na siłę z nikim przyjaźnić i odmówił, gdy Marta Manowska zaproponowała, żeby razem z Leszkiem podali sobie rękę na zgodę.

Jak na zachowanie Ryszarda zareagowali internauci? Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show podzielił fanów "Sanatorium miłości"!

- Nie taki Rysiu straszny jak go malowali ????

- (...) to jeden facet który od początku do końca był sobą- pisali fani.