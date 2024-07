Kuba Wojewódzki zdradził, kogo zaprosił do swojego programu. Okazuje się, że już wkrótce w kontrowersyjnym show TVN wystąpią nowe gwiazdy stacji - Ida Nowakowska i Maciej "Gleba" Florek. Showman pokazał zdjęcie jurorów "You Can Dance" i zapowiedział "inne atrakcje". Jakie? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce ;)

Reklama

#dzis#u#mnie#ida#oraz#gleba#oraz#inne#atrakcje- napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki.

Zdania internautów na temat zaproszonych przez Kubę Wojewódzkiego gości były podzielone. Jedni byli zachwyceni, drudzy... pytali kim są osoby ze zdjęcia.

Jeeeej Ida bedzie. Fajni ludzie. Chyba jestem nie na czasie bo nie wiem kim oni są. może ktoś pomoże?

Ciekawe, czy razem z Idą i Glebą w programie wystąpi także Dawid Kwiatkowski. Kuba Wojewódzki już kilka dni temu zapowiedział, że już w piątek spotka się w idolem nastolatek. Czyżby Dawid również brał udział w nagraniu kolejnego odcinka show?

Będziecie oglądać show Kuby z udziałem nowych jurorów You Can Dance? My z pewnością!

Zobacz także

Zobacz także: Grażyna Torbicka odeszła z TVP, a Wojewódzki i Szulim... Jak to skomentowali? Krótko i OSTRO!



Ida Nowakowska i Maciej "Gleba" Florek wystąpią w programie TVN.

Reklama

Kuba Wojewódzki zapowiedział kolejnych gości w swoim programie.