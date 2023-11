2 z 5

Hanna Lis, mimo nalegania producentów "Tańca z Gwiazdami", nie zgodziła się, by wziąć udział w tanecznym show Polsatu - czytamy na łamach "Faktu". Jeśli wierzyć doniesieniom tabloidu, dziennikarka uznała, że przygotowania do występów są zbyt wyczerpujące. Miała się również obawiać kostiumów tanecznych, które nierzadko odsłaniają sporo ciała. Jednak to jeszcze nie wszystko. Tabloid przytacza jeszcze jeden ważny powód odmowy.