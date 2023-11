Kilka dni temu rodzina Bardowskich po raz kolejny powiększyła się! Anna urodziła drugie dziecko. Dziewczyna o imieniu Liwia przyszła na świat 6 listopada 2019 roku. Żona rolnika wyznała na Instagramie, że "start był trudny, a łzy lały się strumieniami". Całe szczęście profesjonaliści zajęli się mamą i córką. Dziewczyny szybko wróciły całe i zdrowe do domu. Jak dziś czuje się Anna Bardowska? Jej mąż udzielił pierwszego po narodzinach dziecka wywiadu.

Anna i Grzegorz poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Między parą od razu zaiskrzyło. Nikt z widzów nie miał wątpliwości, że rolnik wybierze uczestniczkę i to z nią zdecyduje się spędzić resztę życia. Chwilę później para stanęła na ślubnym kobiercu. A pod koniec 2016 roku Bardowscy po raz pierwszy zostali rodzicami. Przedszkolanka urodziła synka, który otrzymał na imię Jaś.

Niedawno Jan został starszym bratem. Anna urodziła drugie dziecko, tym razem dziewczynkę, Liwię. Świeżo upieczona mama wyszła już ze szpitala i wróciła do domu z córeczką. Jak na młodszą siostrę zareagował Jaś? Rolnik zdradził w rozmowie z "Pudelkiem".

- Znowu nie sprawdziły się opowiadania naszych znajomych, jak to przy dzieciach jest ciężko, bo Liwia póki co jest megagrzeczna! Jedzonko spanko, do płaczu musi być naprawdę zdenerwowana - powiedział Grzegorz.

Dodał, że jego prace polowe powoli się kończą, stąd będzie miał teraz coraz więcej czasu na zajmowanie się pociechami i pomaganie żonie.

- Jasiu tak się rozgadał, tak jest wszystkiego ciekawy i nigdy się nie męczy, że pomoc jest jak najbardziej wskazana. Fajnie też zareagował na Liwię, może przez nasze tłumaczenia przez całą ciążę - podchodzi do niej, powie, że jest bardzo miła, abo da jej jakiegoś pluszaka i na tym się interakcja kończy bo przecież ma tyle innych, ważniejszych spraw do załatwienia - to na wielki plus - dodał.