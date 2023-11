Już jesienią zobaczymy 9. edycję show "The Voice of Poland". Tuż przed startem zdjęć, okazało się, że producenci wymienili prawie cały skład jurorski! Patrycja Markowska zastąpiła Marię Sadowską, Grzegorz Hyży zastąpił Andrzeja Piasecznego, Piotr Cugowski zastąpił Tomsona i Barona. Jako jedyny ze "starego" składu został Michał Szpak. Dlaczego Grzegorz Hyży zdecydował się na udział w show? Czy zna pozostałych trenerów i co o nich myśli? Spytaliśmy go o to podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018! Zobaczcie, co nam zdradził.

Reklama

ZOBACZ: "To team, który się będzie bardzo mocno ścierał" Michał Szpak komentuje zmiany w "The Voice of Poland"!

Reklama

Grzegorz Hyży będzie trenerem w 9. edycji "The Voice"