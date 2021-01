Big Boy z "Gogglebox" wytatuował sobie imię nowej dziewczyny?!  To trzeba zobaczyć

Mateusz Borkowski, znany jako Big Boy z "Gogglebox. Przed telewizorem" na nowo jest zakochany? Wszystko wskazuje na to, że uwielbiający tatuaże bohater kontrowersyjnego hitu TTV właśnie ozdobił sobie ciało imieniem nowej partnerki. To trzeba zobaczyć!

Big Boy z "Gogglebox" wytatuował sobie imię nowej dziewczyny?

Mateusza Borkowskiego widzowie TTV pokochali jako pewnego siebie, błyskotliwego mężczyznę z dużą nadwagą. Na początku swojej przygody z "Gogglebox" Borkowski ważył bowiem aż 240 kilogramów, stąd też jego przydomek "Big Boy". W miarę upływu czasu, mężczyzna postanowił zawalczyć o swoje zdrowie. Zmienił nawyki żywieniowe i zdecydował się na operację zmniejszenia żołądka, przez co schudł aż 160 kilogramów, tym samym przechodząc jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz ostatnich lat w polskim show-biznesie .

Dzięki zmianie trybu życia mężczyzna nie tylko stał się jeszcze bardziej pewny siebie, ale też zyskał rzeszę wiernych fanek. Czyżby któraś z nich skradła jego serce? Choć mężczyzna na śledzonym przez ponad 217 tys. osób instagramowym koncie chętnie publikuje efekty swojej metamorfozy, zapowiedzi nowych projektów zawodowych, jak również modowe inspiracje, czy zdjęcia w towarzystwie przyjaciół, to do tej pory unikał poruszania tematu swojego życia uczuciowego. Nic więc dziwnego, że jego najnowsze InstaStories wprawiło internautów w osłupienie.

Na opublikowanej zaledwie kilka godzin temu instagramowej relacji Borkowskiego, widzimy jak mężczyzna przygotowuje się do wykonania kolejnego zdobienia na swoim wytatuowanym ciele. Co ciekawe, to wcale nie następna replika plemiennych motywów, czy kwiatowych lub zwierzęcych podobizn, na które dotąd się decydował. Tym razem Big Boy postawił na wymowny napis.

Karolina, my darling. I love you, only you - brzmi tekst tatuażu.

I choć celebryta pokazał jedynie projekt tatuażu, jak dotąd jednoznacznie nie potwierdził i nie zaprzeczył, jakoby naprawdę zamierzał go sobie wykonać. Tym samym nie zdradził, kim jest tajemnicza Karolina.

Cóż, pozostaje nam więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Instagram

Big Boy przeszedł przez ostatnie lata ogromną metamorfozę! Udało mu się schudnąć 160 kg!