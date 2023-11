4 z 8

Gabi Drzewiecka przyjmując pracę w "Big Brotherze" wiedziała, że czeka ją trudne zadanie. Nie da się bowiem uniknąć porównań do Agnieszki Woźniak-Starak, która świetnie odnalazła się w tej roli. Bardzo szybko okazało się jednak, że Gabi Drzewiecka również jest stworzona do prowadzenia "Big Brothera". Nie tylko świetnie wygląda, ale również jest doskonale przygotowana do każdego odcinka. Gabi wie o uczestnikach wszystko!