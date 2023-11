Przed nami wielki finał "Love Island. Wyspa miłości"! W grze zostały już tylko trzy pary, które powalczą o główną wygraną. 100 tysięcy złotych mają szansę wygrać następujące duety: Oliwia i Maciek, Marietta i Franek oraz Sylwia i Mikołaj. Do ścisłego finału zakwalifikują się jednak jedynie dwie pary, których wyłonili widzowie w głosowaniu, które zakończyło się w sobotę o godzinie 22. Na razie nie wiadomo, jakie są wyniki. Przekonamy się o tym niebawem!

Jak myślicie, kto wygra pierwszą polską edycję "Love Island"? Oglądajcie razem z nami finał show, który startuje już o 22:15 w telewizji Polsat!

Finał "Love Island". Relacja na żywo

Początkowo zobaczyliśmy, jak wyglądał ostatni dzień uczestników na wyspie. Dla dziewczyn przygotowano specjalną niespodziankę. Produkcja show zabrała je do showroomu, gdzie uczestniczki mogły wybrać sukienki na finał. Z kolei chłopaki pod ich nieobecność mieli napisać listy, w których opiszą swoje uczucia do wybranek. Szło im to bardzo mozolnie...

Będziesz wyznawał miłość? Czy tylko miłe słowa? - dopytywał kolegę Maciek.

Dziewczyny po powrocie do willi również musiały napisać swoje listy.

Wiem, co chcę powiedzieć, ale trudno mi przelać to na papier - narzekała Oliwia.

Podczas uroczystego spotkania wieczorem wszystkie listy zostały odczytane na głos. Zaczęła Sylwia, która wyznała Mikołajowi, że nie od początku wpadł jej w oko. Z kolei ten odwzajemnił się jej szczerym wyznaniem.

Nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli kontynuować nasz związek w codziennym życiu - napisał Mikołaj.

Później swoje listy odczytali Oliwka i Maciek.

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia - zaczęła dziewczyna. - Dawno nie czułam się tak szczęśliwa - zakończyła.

Maciek z kolei podziękował jej za to, że przy niej chce się zmieniać i pracować nad swoim trudnym charakterem.

Każdego dnia rozkochujesz mnie w sobie coraz bardziej - zakończył swój list Maciek.

Na końcu usłyszeliśmy listy Marietty i Franka.

Jestem gotowa na wspólne wejście do świata zewnętrznego. Jestem gotowa na nowy etap swojego życia, gdzie nie będę tylko ja, ale będziemy my - wyznała dziewczyna.

Z kolei Franek zapewnił ją, że zrobi wszystko, aby była przy nim szczęśliwa, czym doprowadził ją do łez wzruszenia.

Kto wygrał "Love Island"?

Karolina Gilon pojawiła się na wyspie, aby ogłosić, kto wygrał "Love Island". Decydowali o tym widzowie głosując w specjalnej aplikacji. To oni wyłonili dwie ulubione pary. Najmniej głosów otrzymali Oliwia i Maciek. Tym samym do ścisłego finału weszli Marietta i Franek oraz Sylwia i Mikołaj.

Ostatecznie program zwyciężyli Sylwia i Mikołaj. Oboje dostali koperty od Karoliny Gilon. Mieli do wyboru: albo miłość albo pieniądze. Każde z nich musiało dokonać wyboru i oddać prowadzącej tę kopertę, której nie chcieli. Oboje postawili na miłość, co oznacza, że w ich ręce trafia 100 tys. zł!

Oto zwycięzcy pierwszej polskiej edycji "Love Island":

Prowadzącą "Love Island" została Karolina Gilon. Jak sprawdziła się w tej roli?

