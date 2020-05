Ferdek rzuci alkohol i pójdzie do pracy?! Zobacz, co wydarzy się w najbliższym odcinku "Świata według Kiepskich"

Premierowy odcinek serialu „Świat według Kiepskich” już w najbliższą sobotę, 23 maja, o godzinie 19:30 na antenie Polsatu. Co się w nim wydarzy? Naprawa Ferdka! Czy rzuci alkohol i pójdzie do pracy? Tego sobie życzy Halinka, ale...

"Świat według Kiepskich" - opis nowego odcinka

Oskar (Sebastian Stankiewicz) wsławia się w kamienicy przy ulicy przy Ćwiartki swoimi talentami technicznymi i przy użyciu nauki, niesie mieszkańcom pomoc w wielu codziennych sprawach. Zachwyty nad zdolnościami Oscara nie mają końca. Paździochowa (Renata Pałys) uważa, że narzeczony Mariolki to artysta i naukowiec w jednym. Halinka (Marzena Kipiel-Sztuka) rozgniewana na Ferdka (Andrzej Grabowski) za jego lenistwo, zwierza się Oskarowi, że przydałaby się mężowi gruntowna i całościowa naprawa. Przyszły zięć podejmuje się wyzwania. Podekscytowana Kiepska instaluje w uchu Ferdka czip, aby ułatwić Oscarowi analizę zachowania badanego. Na podstawie szczegółowej obserwacji, Oscar postanawia wytrącić Ferdka z jego codziennych schematów działania i skierować jego uwagę na obiekty, których Kiepski do tej pory unikał. Przynosi to jednak nieoczekiwane skutki…

