"Farma" Decydujące starcie o finał! Znany już prawie cały finałowy skład

Ostatni odcinek programu "Ameryka Express" już za nami! Która para najlepiej poradziła sobie w finale i wygrała show TVN? W ostatniej odsłonie programu zobaczyliśmy już tylko trzy pary: Karolinę Pisarek i Martę Gajewską-Komorowską, Pawła Deląga i Dariusza Lipkę oraz braci Collins- Grzegorza i Rafała. Co działo się w wielkim finale "Ameryki Express" i która para cieszyła się ze zwycięstwa? Kto wygrał program TVN? W ostatnim odcinku show "Ameryka Express" wszystkie trzy pary musiały wziąć udział w leczniczej kąpieli w wulkanicznym błocie El Totumo. To jednak nie koniec! Pary musiały przetransportować na sobie jak najwięcej błota i zapełnić nim wiadro. Po wykonaniu tego zadania uczestnicy musieli się wykąpać i ruszyć w podróż do Cartageny oddalonej o 69 kilometrów. Tuż przed ścisłym finałem, odpadła para, która jako trzecia dotarła na miejsce. Byli to Paweł Deląg i Dariusz Lipka- panowie zajęli trzecie miejsce w programie "Ameryka Express". W dalszej części programu dwie finałowe pary czyli Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska oraz bracia Collins musieli zebrać 5 składników do tradycyjnego dania o nazwie arepa ( placek kukurydziany). Po wykonaniu dania, uczestnicy musieli znaleźć hasło, dzięki któremu mogli skorzystać z motorówek, żeby wyruszyć w dalszą drogę. Po dotarciu na rajską wyspę uczestnicy musieli wykonać zadanie sprawnościowe. Dalsza część konkurencji odbyła się już w mieście, gdzie finaliści musieli zrobić i sprzedawać sorbet, przenieść kosz owoców na głowie i odnaleźć klucz do miejsca, w którym został ukryty ostatni amulet- amulet został ukryty w hotelu, w skrzynce zamkniętej na szyfr. Amulet znaleźli bracia Collins. Później uczestnicy w szaleńczym...