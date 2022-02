"Farma": Fani oburzeni po wygranej drużyny Izy! Internauci: "Porażka ustawione wszystko"

Emocje po ostatnim odcinku "The Voice of Poland" nie cichną, a wszystko za sprawą dwóch bitew! Chodzi o występ Izy i Daniel oraz Igora i Jakuba z drużyny Sylwii Grzeszczak. Internautom nie podoba się podejście trenerki do swoich podopiecznych i w mocnych słowach oceniają bitwy, które przygotowywała! Mają rację? Internauci zaskoczeni pierwszymi bitwami w "The Voice of Poland" piszą wprost: "Bardzo brakuje Michała Szpaka"! Po przesłuchaniach w ciemno przyszedł czas na muzyczne bitwy w "The Voice of Polnad" i zrobiło się naprawdę gorąco! Chodzi o drużynę Sylwii Grzeszczak . Aż dwie bitwy jej podopiecznych wywołały ogromne kontrowersje. Najpierw artystka uznała, że Jakub Nowak nie jest wystarczająco przygotowany i odesłała go razem z Igorem Kowalskim, aby jeszcze popracowali i dopiero pojawili się na próbie. Potem zaskoczenie wywołał występ Izy i Daniela, który ostro oceniła nawet Justyna Steczkowska , mówiąc wprost: Uważam, że jesteście nieprzygotowani na tyle, żeby stanąć tutaj i cieszyć publiczność Internauci piszą wprost, że Michał Szpak dużo lepiej sprawdza się w roli trenera i potrafił sprawić, że program był ciekawy i potrafił wychwycić prawdziwe muzyczne talenty, jednocześnie wspierając swoją drużynę : Baaaardzo brakuje Michała Szpaka… niestety jest to bardzo odczuwalne I brakuje najlepszego trenera Michała @michal_szpakofficial ❤❤ uwielbiałam the voice, ale bez Michała to nie to samo. Szkoda, że w tej edycji nie ma Michała @michal_szpakofficial jako trenera. Jako jeden z niewielu trenerów Michał miał to coś w sobie. Wypowiadał się merytorycznie oraz rzetelnie na temat występów uczestników a zarazem potrafił rozruszać cały program. Zobacz także: " The Voice of Poland":...