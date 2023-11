Za nami kolejny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym to rolnicy wybrali się do rodzin swoich kandydatek. Uwagę części internautów zwróciło coś jednak zupełnie innego. Znów chodzi o Waldemara.

Fani "Rolnik szuka żony" wściekli na Waldemara

Wokół Waldemara od samego początku panuje wyjątkowe poruszenie. Zaczęło się od tego, że uczestnik "Rolnik szuka żony" ukrywał przed kandydatkami, że utrzymuje kontakt z kobietą z poza programu. Dopiero naciski produkcji sprawiły, że zerwał z tajemniczą znajomą wszelkie relacje, a swoim towarzyszkom do wszystkiego się przyznał.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" Facebook@Rolnik szuka żony TVP

Mimo to dla wielu widzów niesmak pozostał i od tamtej pory bacznie przyglądają się wszystkiemu, co tylko robi Waldemar... szczególnie, gdy on i Ewa zbliżyli się do siebie. W najnowszym odcinku wszyscy rolnicy i rolniczki wybrali się z rewizytą do swoich kandydatów. W międzyczasie dowiedzieliśmy się trochę więcej o ich relacjach. Wypowiedź Ewy zwróciła szczególną uwagę odbiorców.

Kobieta przyznała przed kamerą, że ona i Waldemar są na etapie poznawania się i minie jeszcze sporo czasu, zanim faktycznie poznają się bardzo dobrze. Zdradziła też, że w trakcie jednej z rozmów rolnik dał jej jasno do zrozumienia, że ta nie jest w jego typie. Chociaż zaznaczyła, że nie chce się dla nikogo zmieniać, słowa Waldemara utkwiły jej w głowie.

Waldemar i Ewa z "Rolnik szuka żony" Facebook@Rolnik szuka żony TVP

Tymczasem internauci są mocno rozgoryczeni taką postawą uczestnika. Niektórzy wprost przyznali, że takimi słowami wpędził Ewę w kompleksy.

W szoku jestem, jak taką dziewczynę 15/10 koleś 2/10 wprowadził w kompleksy

Nie ma to jak zakompleksiony koleś, który obniża samoocenę kobiety

Jak on mógł powiedzieć, że Ewa nie jest w jego typie. Najpierw, że za chuda a teraz, że nie w jego typie. Masakra

Manipulant... już próbuje obniżać jej pewność siebie. Ten Waldi to niezły toksyk

A wy co myślicie o zachowaniu Waldemara?