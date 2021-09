"Family Food Fight": Poznajcie uczestników i jury kulinarnego show Polsatu!

"Family Food Fight" to program kulinarny, który próbuje przełamać tradycyjny format rywalizacji kuchennej, bardzo nietradycyjnym doborem uczestników! W kulinarnym show udział bowiem bierze 6 rodzin, które będą walczyć o nagrodę główną, jaką jest 100 tysięcy złotych! Wśród walczących o najwyższą nagrodę są naprawdę zaskakujące drużyny: małżeństwo z nastoletnim dzieckiem, kuzynki z koła gospodyń wiejskich, a nawet przyjaciele tworzący wspólnie zespół disco-polo! Kulinarną rywalizację rodzin będzie oceniać jury w doborowym składzie! Na czym będą polegały konkurencje?

"Family Food Fight": na czym polega nowe kulinarne show? Kiedy i gdzie oglądać?

Pasją wszystkich uczestników jest niewątpliwie gotowanie, ale nie samotne, a w gronie najbliższych! Przyrządzanie wspólnych posiłków i rodzinnych obiadów to ich codzienność, którą postanowili przenieść do studia "Family Food Fight". Program można oglądać od 1 września, co środę o 20:05 w Polsacie. Program będzie sprawdzał nie tylko kulinarne umiejętności uczestników, ale także to, jak dobrze będą współpracować ze swoimi najbliższymi, by wygrać daną konkurencję. A tych w każdym odcinku programu będą aż dwie!

„Family Food Fight. Pojedynek na smaki” to show pełne smaków, doprawione rodzinnymi sprzeczkami, wzruszającymi chwilami i zabawnymi wpadkami, które jednak zawsze kończą się celebracją wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków. W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa kulinarne wyzwania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Co tydzień jedna z rodzin opuści program, a w wielkim finale zmierzą się dwie najlepsze, które staną do walki o tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce i 100 tysięcy złotych! - czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu.

"Family Food Fight" jurorzy to uwielbiane kulinarne osobowości!

Jurorami programu będą trzy bardzo znane kulinarne osobistości. Wśród nich znajdzie się Ewa Wachowicz, niepodważalny autorytet kulinarny, autorka książek kucharskich, właścicielka restauracji i prowadząca jeden z najpopularniejszych programów kulinarnych w Polsce: "Ewa Gotuje". Uczestnicy będą z pewnością mogli liczyć na Ewę i jej rady.

W każdym odcinku rodziny otrzymają dwa zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Te zadania kulinarne będą pokazywać nam emocje w rodzinach. Dowiemy się, jak wygląda wspólne gotowanie, biesiadowanie i jak wygląda miłość – zdradza Ewa Wachowicz

Mat. prasowe

Kolejnym jurorem będzie Adam Borowicz:

wygadany, brodaty Ślązak, znany z autorskich programów kulinarno-podróżniczych i wielkiego serca do gotowania - czytamy w opisie.

Adam stworzył bardzo popularny program "To je Borowicz", w którym gotuje i mówi po śląsku. Widzowie go absolutnie uwielbiają i z pewnością tak samo będzie z uczestnikami programu!

Mat. prasowe

Trzecim jurorem będzie sam Piotr Gąsowski, aktor i prowadzący znany z "Twoja twarz brzmi znajomo". Co Piotr Gąsowski ma wspólnego z gotowaniem? Okazuje się, że bardzo dużo! Choć zawodowo aktor nie zajmuje się przyrządzaniem posiłków, to gotowanie jest jego ogromną pasją od lat i może pochwalić się ogromną wiedzą w tym temacie!

Mat. prasowe

"Family Food Fight": uczestnicy. Z tymi rodzinami widzowie nie będą się nudzić!

Do walki o sto tysięcy złotych stanie sześć rodzin. Jak sami przyznają, gotują razem od zawsze i zawsze świetnie im to wychodzi! Czy w czasie przygotowywania posiłków sprzeczają się i denerwują? Oczywiście! Mimo wszystko są jednak rodziną i bez względu na różnice zdań, zawsze gotują z miłością! W "Family Food Fight" czeka nas mnóstwo ciekawych i barwnych osobowości. Poznajmy ich!

Rodzina Ceballo, czyli małżeństwo Anna i Reinaldo z synem Jonasem to drużyna będąca fuzją dwóch temperamentów, dwóch kuchni z dwóch różnych końców świata! Ich mocną stroną jest otwartość na smaki. "Nie ma dania, którego by nie spróbowali" - brzmi poważnie!

Mieszanka wybuchowa. Polsko-kubańska rodzina. Ich największą miłością jest kuchnia i muzyka! Rei ma swój zespół Tripulacion Cubana, czyli „kubańska załoga”, który współtworzy w 90% ze swoimi rodakami. Ich repertuar nawiązuje do muzyki kubańskiej w każdej odsłonie. Ania jest managerem zespołu. Inspiracją do gotowania dla całej rodziny byli dziadkowie, później rodzice, a obecnie - podróże i programy kulinarne. Zgodnie twierdzą, że nie ma dania, którego by nie spróbowali. W życiu kierują się zasadą dzielenia się z ludźmi tym, co robią - czyli muzyką, pasją do gotowania i tańcem! - czytamy w oficjalnym opisie rodziny Ceballo.

Mat. prasowe

Kolejnymi uczestnikami będzie rodzina Szatanów: mama Bożena z córką Kasią i jej kuzynem Marcinem.

Ta rodzina to prawdziwa mieszanka wybuchowa! Każdy z jej członków wnosi do wspólnego gotowania coś zupełnie innego! Ta drużyna świetnie będzie sobie radzić z konkurencjami wymagającymi dużej wyobraźni i oryginalnego łączenia smaków!

Szefem kuchni w tej drużynie jest mama Bożenka. Kasia i Marcin jeszcze w dzieciństwie w każdy weekend spotykali się w domu Bożenki i kosztowali jej najpyszniejszych potraw. Gotowanie kojarzy im się z tymi radosnymi wspomnieniami. Cała trójka jest kulinarnymi samoukami. Każdy ma inny smak i inne kulinarne upodobania, ale wszyscy lubią ich „Szatańską” kuchnię! Marcin jest fanem kuchni orientalnej, Bożena lubi tradycyjną kuchnię polską, a Kasia gotuje to, co smakuje jej mężowi (czyli wszystko)… - wyjaśnia produkcja w oficjalnym opisie drużyny.

Mat. prasowe

Kolejna drużyna to rodzina Krechów: małżeństwo Joanna i Hubert z córką Ewą. Ta rodzina idzie z duchem czasu i wspaniale wpisuje się w aktualne, kulinarne trendy. To ich mocna strona, dzięki której będą potrafili zaskoczyć jurorów nietypowym daniem!

Rodzina, która je i gotuje w duchu slow food. Krechowie są właścicielami sadów ze starymi odmianami jabłek, sporego ogrodu warzywnego i mikrobrowaru. Gotują sezonowo, prosto i z sercem. Hubert zajmuje się browarem i tłocznią soków, a jego żona to nauczycielka, której wielką pasją jest praca w ogrodzie. Największą dumą Asi i Huberta są oczywiście ich córki Ewa i Ida. Cenią ich niezależność i umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach. Razem z rodzicami w programie gotować będzie młodsza córka, 19-letnia Ewa, tegoroczna maturzystka, która interesuje się reklamą i marketingiem.

Mat. prasowe

W walce o sto tysięcy złotych stanie także rodzina Bazarnik: małżeństwo Iza i Ryszard, z synem Antkiem. Ta drużyna podobnie jak rodzina Ceballo uwielbia muzykę. Pasję do dźwięków łączy z pasją do gotowania, a to zawsze wiąże się z poszukiwaniem kulturalnych czy historycznych smaków. Oni z pewnością wiedzą, co na obiad jadał Mozart!

Muzyczna Rodzina. Ryszard to multiperkusjonista, podwójny rekordzista Guinessa, twórca niesamowitych projektów, takich jak między innymi największy bęben świata. Iza to piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i wielka pasjonatka gotowania. Miłość do kuchni zaszczepił w niej dziadek. 13-letni Antek dzielnie wspiera mamę w kuchni, a tatę - grając na perkusji. Ich kuchnia to wypadkowa tego, na co akurat mają ochotę, co znajdą w lodówce i na co pozwoli im fantazja. Spontaniczna, pełna pasji i smaku. Jak sami przyznają, są kulinarnymi amatorami. Spełniają się w muzyce, komponowaniu i występowaniu, gotowanie to ich największa pasja „po godzinach” - czytamy w opisie.

Mat. prasowe

Te panie znają się na gotowaniu jak nikt. Kuzynki, Maria, Irena i Jadwiga, czyli Lubczanki to członkinie koła gospodyń wiejskich i pasjonatki tradycyjnej polskiej kuchni, która z pewnością nie jeden raz rozmiękczy serca jury.

Pogodne kuzynki, należące do koła gospodyń wiejskich, w którym odtwarzają stare przepisy. Promują kuchnię regionalną, a ich znakiem rozpoznawczym jest lubczyk! Nie posiadają wykształcenia gastronomicznego, gotować nauczyły się od swoich mam i starszego rodzeństwa. Ich popisowa Lubecka zupa z lubczykiem została wpisana w rejestr produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mat. prasowe

Rodzina Jeleń to przyjaciele: Jarek, Michał, Marcin. Ich zażyłość jest wyjątkowa, bo nie łączą ich więzy krwi, a ich wieloletnia przyjaźń sprawiła, że określają swoją trójkę rodziną z wyboru! W czym panowie są mocni? Okazuje się, że mogą zdobyć szczególnie podniebienie jednego z jurorów, Adama Borewicza, ponieważ specjalizują się w kuchni śląskiej!

Rodzina z wyboru! Jarek, Michał i Marcin to najlepsi przyjaciele. Znają się od ponad 20 lat, Jarek jest nawet ojcem chrzestnym ukochanej córki Michała, Marcin to jej przyszywany wujek. Jak sami mówią, są sobie bliżsi niż rodzina, i żartują, że spędzają ze sobą więcej czasu niż z żonami. Razem tworzą zespół disco-polo Longo&Junior, znany z takich utworów jak „Tańcz, tańcz, tańcz” czy „Kolorowa sukienka”. To trio z Chorzowa, które kocha tradycyjną kuchnię polską i śląską.