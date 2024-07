"The Brain. Genialny Umysł": Co się wydarzy w jutrzejszym odcinku show? W studiu pojawi się Ewa Wachowicz, gospodyni programu „Ewa gotuje”, który na antenie Polsatu można oglądać już od 10 lat! Co jest powodem jej wizyty? Jednym z uczestników programu będzie Filip obdarzony umysłem wyczuwającym każdy smak. Ewa Wachowicz przygotuje dla niego dania według swojego przepisu. Na czym będzie polegać wyzwanie uczestnika? Czy to właśnie on wygra trzydzieści tysięcy złotych?

Reklama

"The Brain. Genialny Umysł" we wtorek 28 marca o 20:05 w Polsacie!

Zobacz:

Zobacz także

Zjawiskowa Ewa Wachowicz na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Mamy wyniki oglądalności "The Brain" i "Niani w wielkim mieście"! Nowe produkcje Polsatu to hity?

Jak podrywa Ewa Wachowicz? Swoje sposoby na uwodzenie zdradza w filmowym wywiadzie. Będzie słodko!