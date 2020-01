Ewa Mrozowska z "Gogglebox" zdradziła, ile przytyła w ciąży! Ujawnia też, jak dba o swoją sylwetkę

Ewa Mrozowska niedawno po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej synek Leon, który od razu skradł serce celebrytki. Gwiazda "Gogglebox" chętnie dzieli się ze swoimi fanami szczegółami związanymi z jej ciążą oraz samym porodem. Niedawno odpowiedziała na kilka pytań od internautów. Najczęściej zadawanym było to o jej sylwetkę. Zobaczcie, jakie szczegóły ujawniła Ewa Mrozowska!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" zdradza, ile przytyła w ciąży

Pod koniec 2019 roku Ewa Mrozowska została mamą. Gwiazda "Gogglebox" na bieżąco informowała swoich fanów o tym, co dzieje się w jej życiu. Dzięki temu mogli się dowiedzieć, że pracowała niemal do samego końca ciąży. Oprócz tego Ewa pokazywała też, jak wygląda przygotowany dla chłopca pokoik. Co więcej, przyjaciółka Sylwii Bomby od początku nie ukrywała, że urodzi syna, któremu da na imię Leon.

Nic więc dziwnego, że jej fani są odważni, jeśli chodzi o zadawanie pytań i często przesyłają jej różne wiadomości. Ewa Mrozowska, korzystając z wolnej chwili, postanowiła zorganizować małe Q&A na Instagramie. Celebrytka odpowiedziała na najczęściej zadawane pytania. Jednym z nich było to związane z jej figurą - zarówno w ciąży, jak i tą obecną.

Jedna z fanem spytała, jak Ewa Mrozowska dba o swoją sylwetkę po urodzeniu dziecka.

Nie żre za dużo - odpowiedziała z rozbrajającą szczerością. Po czym dodała, że zamierza niebawem rozpocząć delikatne ćwiczenia, aby wzmocnić mięśnie.

Z kolei inna fanka dopytywała, ile kilogramów przytyła w ciąży Ewa.

Przytyłam 14,5 kg, zostało mi 6 kg - odpowiedziała gwiazda "Gogglebox".

Musimy przyznać, że Ewa Mrozowska naprawdę świetnie wygląda po porodzie. Zazdrościmy jej sylwetki!

Leoś w mgnieniu oka stał się jej całym światem!