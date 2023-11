Ewa Mrozowska to jedna z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W popularnym show TTV występuje wraz ze swoją przyjaciółką, Sylwią Bombą. Teraz Ewa Mrozowska przygotowuje się do nowej, życiowej roli. Gwiazda "Gogglebox" spodziewa się bowiem dziecka, które ma przyjść na świat jeszcze w grudniu.

Czy Ewa Mrozowska już urodziła? Zobaczcie, co udało się nam ustalić!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" urodziła?

Ewa Mrozowska jest dość aktywna na Instagramie. Gwiazda "Gogglebox" do tej pory pokazywała tam głównie swoje prace. Na co dzień celebrytka zajmuje się bowiem wykonywaniem profesjonalnych makijaży. Jednak od dłuższego czasu jej Instagram zapełnia się treściami związanymi głównie z błogosławionym stanem gwiazdy.

Ewa Mrozowska chętnie chwali się w sieci tym, jak przygotowuje się do narodzin synka. Gwiazda "Gogglebox" zdradziła nawet, że chłopiec otrzyma imię Leon. Ewa pokazała również jego pokoik, który sama urządzała. Do tej pory jej wpisy były dość regularne. Jednak od czterech dni na Instagramie Ewy Mrozowskiej nie pojawiło się żadne nowe zdjęcie! Czy to oznacza, że gwiazda "Gogglebox" urodziła?

Zamiast wpisu, Ewa Mrozowska opublikowała jedynie InstaStory. Wygląda więc na to, że jej synek jeszcze nie pojawił się na świecie. Coś nam się wydaje, że fani Ewy Mrozowskiej dowiedzą się o tym niemal w pierwszej kolejności :)

Tak wygląda małe królestwo synka Ewy Mrozowskiej

