Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" dziś świętuje 35. urodziny! Z tej okazji opublikowała nową fotkę na Instagramie, na której pochwaliła dużym, ciążowym brzuszkiem.

Celebrytka wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Planowany termin porodu ma na 12 grudnia. Maleństwo najprawdopodobniej przyjdzie na świat wcześniej. Co lekarz powiedział przyszłej mamie?

Ewa Mrozowska urodzi chłopca, który otrzyma na imię Leon. Celebrytka i jej mąż nie mogą doczekać się pojawienia maleństwa na świecie. Już udekorowali dla niego pokoik. Para nie zdecydowała się na standardowe różowo-niebieskie kolory, a wybrała szare odcienie na ścianach.

Niestety, ostatnio Ewa Mrozowska trafiła do szpitala! Okazało się, że maluszek pragnie szybciej pojawić się na świecie. Lekarze zalecili mamie odpoczynek i zrezygnowanie z pracy! Ewa posłuchała zaleceń, została wypisana z placówki i już odpoczywa w domu. Jednak najprawdopodobniej zaraz wróci do szpitala...

Dziś 35 urodzinki ???? moje życzenia już się spełniły, fajnie że udało mi się zdążyć z Leonem do tego czasu ???? chociaż ja dalej czuje się dzieckiem i czasem niewiem o co chodzi, że ja w ciąży ????????????‍♀️????Wszystkim solenizantom życzę samych cudownych chwil i udanej zabawy za mnie, bo ja to foczka idę na kanapę z moim #superbaby któremu chwilowo chyba przestało się spieszyć, ale pani doktor twierdzi że nie dotrwamy i tak do końca ???????????? - napisała Ewa na Instagramie.