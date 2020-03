Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała, jak jej mąż zajmuje się Leonem. Rozczulające! 

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" niedawno po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej synek, któremu dała na imię Leon. Ewa Mrozowska bardzo szybko wróciła po ciąży do pracy. Na szczęście może liczyć na wsparcie swojego męża, który z chęcią zajmuje się maluchem. Ostatnio gwiazda "Gogglebox" pokazała, jak wyglądają ich męskie wyjazdy. Uroczy widok!

Ewa Mrozowska bardzo rzadko pokazuje swojego męża. Celebrytka tłumaczy to tym, że jej ukochany nie przepada za aktywnością w social mediach. Jednak teraz gwiazda "Gogglebox" zrobiła wyjątek. Ewa Mrozowska pochwaliła się zdjęciem, na którym widać, jak jej mąż zajmuje się małym Leonem. Okazało się bowiem, że obaj wybrali się na męski wypad do... babci! Dzięki temu Ewa Mrozowska miała chwilę dla siebie.

A to moja kochana familia 😂👌🏻👶🏼♥️ właśnie jadą do babci i mama ma wolne, to odpocznę w końcu od dwóch mężczyzn😂🤪a wasi faceci też tak fajnie opiekują się maleństwem? - napisała na Instagramie Ewa Mrozowska.