Ewa Minge została ogłoszona jako pierwsza uczestniczka 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Projektantka mody postanowiła przyjąć zaproszenie do popularnego show Polsatu. Jak przyznała, decyzja o udziale w programie była świadomym wyborem i okazją do spełnienia marzeń związanych z tańcem.

Ewa Minge podczas rozmowy z portalem Pomponik zdradziła, że ma na oku konkretnego partnera, z którym chciałaby zatańczyć w programie. Nie wymieniła nazwiska, ale zasugerowała, że chodzi o jednego z tancerzy, który występował już w poprzednich edycjach. Projektantka przyznała, że jest to ktoś "doświadczony, opiekuńczy i z klasą". Jej wybór nie jest przypadkowy – kierowała się osobowością i umiejętnościami potencjalnego partnera.

Mam, nie powiem. (...) (Charakteryzuje się - red.) dużym doświadczeniem, świetnym tańcem i jest bardzo opiekuńczy, takie doszły mnie słuchy. (...) Ja mam w życiu szczęście. Pewnie mi się uda, że będę tańczyła z tym tancerzem, z którym chciałbym, ale to jest kwestia tego, żeby on miał odwagę zatańczyć ze mną. Z pewnością będą panią, która jest trudniejsza do ułożenia, aniżeli młode i piękne dziewczyny

- wyjawiła Minge.