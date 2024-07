Wczoraj do Polski przylecieli uczestnicy jednego z najbardziej znanych programów rozrywkowych w Europie - Aaron i Gaz z "Ekipy z Newcastle". Podczas wywiadu z nami wskazali, z którymi polskimi gwiazdami najchętniej poszliby na imprezę i zaszaleli przez całą noc. Bez większego namysłu od razu wskazali jedną osobę. Zobacz: Doda, Szulim, Mama Kisio czy Kuba? Ekipa z Newcastle wybrała z kim najchętniej poszłaby na imprezęJestem pewien, że będą próbowali robić na nas jak najlepsze wrażenie.

Reklama

Panowie przylecieli do Warszawy między innymi po to, aby spotkać się z uczestnikami polskiej edycji show - Warsaw Shore. Wspólnie z nimi mieli wybrać się na imprezę i poznać całą ekipę. Zapytaliśmy ich również o to, czego się spodziewają po dziewczynach i chłopakach, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie. Odpowiedź Gaza była zaskakująca:

Ja to myślę, że oni będą próbowali zrobić na nas wrażenie, przypodobać. Faceci będą próbowali nam zaimponować, pokazać się z jak najlepszej strony. Dziewczyny pewnie też będą próbowały na nas jakiś swoich sztuczek. Może dziewczyny będą próbowały być takie wyniosłe? Zobaczymy.

Będziecie oglądać?

Zobacz: Nowi uczestnicy Warsaw Shore na salonach. Paweł i Ewelina podnieśli temperaturę



Zobacz także