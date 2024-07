Przed tygodniem dobiegła końca pierwsza edycja programu “Celebrity splash!”, a już trwają spekulacje na temat tego, kto pojawi się w następnej edycji. Jeden z tabloidów napisał dziś, że na liście osób, którym Polsat chce złożyć propozycję są Radek Majdan i znana z półnagich występów w “Dzień dobry TVN”, Angelika Fajcht. Czy para rzeczywiście weźmie udział w drugiej edycji show?

Do żadnych rozmów z gwiazdami nie doszło, bo Polsat podjął decyzję, że na jesień program nie pojawi się na antenie stacji. Nie wiadomo, czy w ogóle powstanie druga edycja. Oglądalność była dobra, ale stacja ma już inne plany, co do jesiennej ramówki - mówi Afterparty.pl osoba z produkcji show.