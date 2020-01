Choroba w domu Jakuba z "Rolnik szuka żony"? Mamy oświadczenie: "Nie wiem, kto wymyślił taką plotkę!"

Jakub to jeden z ulubionych bohaterów 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna podbił serca widzów swoją naturalnością oraz szczerością. Co więcej, szczęście się do niego uśmiechnęło. Jakub znalazł bowiem miłość! Piękna Ania, która zgłosiła się do programu, niemal od razu podbiła jego serce.

Ostatnio w "Rewii" ukazał się wywiad, którego miał udzielić Jakub. Jakub zdecydował się odpowiedzieć na nieprawdziwe informacje w nim zawarte i wszystko zdementował. O co chodzi?

Tuż po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" para zdecydowała, że zamieszka razem. Jednak Jakub wciąż dzieli życie między swoim gospodarstwem a mieszkaniem Ani, które znajduje się w Poznaniu. "Rewia" poinformowała, że para myślała o budowie domu, jednak ich plany pokrzyżowała choroba ASF w gospodarstwie Jakuba. Okazuje się, że to wszystko nieprawda. Tak Jakub zdementował te doniesienia:

Szanowni Państwo. W związku z sensacyjnymi i nieprawdziwymi doniesieniami prasowymi na temat ASF w moim gospodarstwie pragnę oświadczyć, że nie dotknął mnie żaden dramat, prosięta i ich matki mają się doskonale, a moja hodowla zarodowa stawiana jest za wzór w całym województwie wielkopolskim. Nie wiem, kto wymyślił taką plotkę! Zwykły amator szynki albo dziennikarz nawet nie zdaje sobie sprawy, z tego jak taka informacja może sparaliżować pracę rolników i setek ludzi, którzy ciężko pracują w gospodarstwach. Jakub Napierała z Rolnik szuka żony 6 - czytamy w oświadczeniu.

Mamy nadzieję, że te nieprawdziwe informacje nie wpłyną na działalność Jakuba.

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" poznali się w programie.