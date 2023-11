Doda nie ukrywa, że jest fanką programu "Love Island". Artystka z zaciekawieniem oglądała pierwszą edycję show Polsatu. Nie unikała również komentowania tego, co działo się na Wyspie Miłości. Okazuje się, że Dodzie udało się również poznać prywatnie kilku uczestników "Love Island". Kogo? I przede wszystkim co o nich sądzi? Zobaczcie, co zdradziła nam Doda! Okazuje, że niektórzy mocno ją rozczarowali...

Reklama

A wy oglądaliście program "Love Island"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Instagram

Reklama

Zobacz także: Wielki plebiscyt na InstaGwiazdę 2019 Party.pl! Zwycięzca Top Model, Marietta, a może Qczaj? GŁOSUJCIE