Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zyskali popularność dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony", a teraz pokazują na co ich stać na tanecznym parkiecie w "Dance Dance Dance". Mimo ciągle rosnącej sławy i rozpoznawalności Marta rozgranicza jednak to, co czym może i chce dzielić się w sieci, od prywatności. Dlatego też zdecydowała się nie pokazywać twarzy córki w sieci. Mała Stefania nie wystąpiła również w programie "Rolnik szuka żony", w części w której Paweł odwiedzał swoją partnerkę w jej rodzinnych stronach.

Uczestniczka w rozmowie z Party.pl, zdradziła dlaczego zdecydowała się nie pokazywać córki w mediach społecznościowych. Przy okazji wspomniała również o ojcu małej Stefanii i o tym, jak dziewczynka reaguje na popularnośc mamy. Zobaczcie nasze wideo.

