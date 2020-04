"Dance Dance Dance": Duety za nami. Kto odpadł z show, a kto dostał najwięcej punktów? Polały się łzy!

Za nami 5. odcinek show "Dance Dance Dance" w TVP 2. Cztery pary, które zostały w programie, wykonały swoje choreografie w duecie. Kto okazał się najlepszy, a kto otrzymał najmniej punktów? Czy ktoś odpadł z show? Zobaczcie relację z odcinka!

"Dance Dance Dance" - kto odpadł w 5. odcinku?

Jako pierwszych na parkiecie zobaczyliśmy Annę Karczmarczyk i jej przyjaciela, Mateusza Łapkę. Zatańczyli układ do hitu Missy Elliott - "Lose Control".

Jesteście genialni w tańcu, rozumiecie po co tu jesteście - powiedziała Ida Nowakowska. Będąc w otoczeniu tak dobrych tancerzy, nie spieprzyliście tego - oceniła Anna Mucha.

Anna Mucha: 9

Ida Nowakowska: 9

Robert Kupisz: 9

Razem: 27

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański odtworzyli taniec z teledysku Britney Spears i Will.I.Am - "Scream and shout".

No i nareszcie, wróciliście do nas! Właśnie to jest to o czym rozmawialiśmy. Chodziło o tę moc, energię. Szacun! - powiedziała Anna Mucha.

Anna Mucha: 9,5

Ida Nowakowska: 9

Robert Kupisz: 8,5

Razem: 27

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Pamela i Mateusz z Fit Lovers wykonali układ z klipu "Let it go" Jamesa Bay'a. Ich taniec wywołał łzy u Ani Muchy!

Myślę, że każdy z nas, jako artysta, marzy o takim momencie i takiej chwili, żeby wyzwalać w widzach takie emocje i takie uczucia. Czekałam na to, aż zatańczycie taniec współczesny i opowiecie swoim tańcem jakąś historię. Oczywiście nie spodziewałam się tego, że mnie przeczołgacie po tym wszystkim i w taki sposób. Jestem kompletnie rozwalona i miarą tego, jak zatańczyliście niech będzie moja i nasza rekcja. Jak skończyliście tańczyć, była cisza. Myśmy wam nie bili braw, myśmy byli w tej historii razem z wami i za to wam dziękuję - mówiła ze łzami w oczach jurorka „Dance Dance Dance”. Ja bardzo mało o Was wiedziałem, nie potrafiłem Was rozgryźć. Z wielką przyjemnością Was poznaje w tym programie. Chciałem Wam pogratulować, pokazujecie siebie tu jakimi jesteście - ocenił Robert Kupisz.

Anna Mucha: 10

Ida Nowakowska: 9,5

Robert Kupisz: 9,5

Razem: 29

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Na sam koniec zatańczyli bracia Jonkiszowie - Rafał i Krzysztof. Mieli do wykonania układ z teledysku "Shake a tail feather" z filmu "Blues Brothers":

Charakter jak najbardziej przekazany. Były nierówności, ale całość jako przestawienie była radosna - stwierdził Robert Kupisz.

Anna Mucha: 8

Ida Nowakowska:

Robert Kupisz: 8

Razem: 8



Punktacja za dzisiejszy odcinek:

Pamela i Mateusz: 29

Anna i Mateusz: 27

Rafał i Przemek: 27

Krzysztof i Rafał: 24

A kto Wam podobał się najbardziej?