W dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" było gorąco. Pary pokazały swoje umiejętności taneczne, co ocenione zostało przez jury. Dagmara Kaźmierska w pierwszym odcinku show uzyskała zaledwie 17 punktów. Drugi taniec również nie powalił jury, ale oceniający wspomnieli, że widzą progres. Komentarze byłe miłe, natomiast oceny już trochę mniej.

Zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej z występu podczas "Tańca z Gwiazdami"

W dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel poszli na całość. On wystylizowany niczym Ken. Ona istna Barbie. Taniec wypadł również lepiej niż w poprzednim odcinku. Cha-cha zatańczona do utworu Dua Lipa "Dance The Night" uzyskała 23 punkty. Jak wiadomo, Kaźmierska ma utrudnioną sytuację z powodów zdrowotnych, a dokładniej kontuzji nogi, której nie może zginać. Pomimo tego na parkiecie dała radę.

Myślę, że jak na babcię Barbie było dobrze - wyznała po swoim tańcu.

Na końcówce show także nie zabrakło emocji, bo to właśnie Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel znaleźli się pośród dwóch par, z których miała zostać wyłoniona para, która opuści show. Na szczęście widzowie mogli odetchnąć z ulgą, gdyż okazało się, że Hakiel i Kaźmierska zostają w programie i zatańczą w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Podczas dzisiejszego występu Dagmara zaszalała. Mogłoby się wydawać, że chemia między nią, a Hakielem jest wręcz niesamowita. Zobaczcie sami zdjęcia z widowni zrobione podczas programu, które mówią same za siebie. Jest ogień!

