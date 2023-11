Zbigniew Pyda uczestnik trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" śledził losy nowych rolników. W czwartej edycji działo się bardzo dużo. Co odcinek wychodziły na jaw nowe tajemnice kandydatek uczestników show. A to, że Emilia była w "Kto poślubi mojego syna", a to że Justyna w "Gra wstępna". Zaczęto podważać szczerość, czy przyszły do programu by znaleźć miłość, czy może po to by się pokazać.

Reklama

Jak to ocenia Zbigniew Pyda? Potępia dziewczyny?

Zobacz także: Tragedia Zbyszka z "Rolnik szuka żony"! Tuż przed świętami stracił w wypadku syna

Zobacz: TYLKO U NAS: Dlaczego Zbyszkowi nie wyszło z Irenką i Bogusią? Czy utrzymuje z nimi kontakt?

Reklama