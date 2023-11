"Gogglebox. Przed telewizorem" to program, który cieszy się ogromną sympatią widzów. Fani show TTV co poniedziałek włączają swoje odbiorniki, aby wraz z ulubionymi komentatorami oglądać seriale, talent showy i inne znane formaty. Do stałych uczestników "Goggleboxa" dołączyli jakiś czas temu trzej przyjaciele: Krzysiek, "Marian" i "Felek". Panowie bawią widzów do łez swoimi trafnymi uwagami i abstrakcyjnymi żartami.

Z kolei żeńska część widowni stale zastanawia się, czy Krzysiek, "Marian" i "Felek" znaleźli już swoje drugie połówki... Postanowiliśmy to dla was sprawdzić. Więcej dowiecie się z naszej galerii!